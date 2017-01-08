К. Навас: благодарен богу за то, что играю за «Реал»

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас провёл свой 50-й матч и одержал 39-ю победу в составе «сливочных» в чемпионате Испании. Юбилей пришёлся на матч 17-го тура с «Гранадой» (5:0).
«Чувствую себя невероятно счастливым. Благодарен богу, ведь выступления за „Реал“ — то, о чём я давно мечтал. Продолжаю упорно работать и наслаждаться выступлениями за „Реал“. Надеюсь, так будет и дальше. Сегодня мы провели блестящий матч. Все сработали идеально. Мы должны полностью выкладываться в каждом матче», — приводит слова Наваса официальный сайт «Реала».