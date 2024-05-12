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С 2009 года в РПЛ только Халк сделал больше голевых передач за сезон, чем Глушенков

С 2009 года в РПЛ только Халк сделал больше голевых передач за сезон, чем Глушенков
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В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков отметился двумя результативными передачами, которые стали для него 14-й и 15-й в нынешнем сезоне РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 8'     0:2 Сильянов – 62'    
Удаления: Флорентин – 83' / нет

24-летний футболист приблизился к достижению бывшего нападающего «Зенита» Халка, который сделал 16 ассистов в сезоне-2015/2016, что является лучшим показателем по количеству результативных передач за сезон с 2009 года. Об этом информирует Opta Sports.

До конца чемпионата России осталось два тура, в которых железнодорожникам предстоит сыграть с «Факелом» (18 мая) и «Балтикой» (25 мая).

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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