С 2009 года в РПЛ только Халк сделал больше голевых передач за сезон, чем Глушенков

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков отметился двумя результативными передачами, которые стали для него 14-й и 15-й в нынешнем сезоне РПЛ.

24-летний футболист приблизился к достижению бывшего нападающего «Зенита» Халка, который сделал 16 ассистов в сезоне-2015/2016, что является лучшим показателем по количеству результативных передач за сезон с 2009 года. Об этом информирует Opta Sports.

До конца чемпионата России осталось два тура, в которых железнодорожникам предстоит сыграть с «Факелом» (18 мая) и «Балтикой» (25 мая).

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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