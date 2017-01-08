Силкин: откуда у «Динамо» взялся долг в 13 млрд рублей? За это надо спросить

Бывший директор по подготовке резерва московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, каково было финансовое состояние клуба в период его работы в 2016 году. Кроме того, Силкин выразил уверенность, что клубу нужны новые спонсоры. По итогам сезона-2015/16 бело-голубые вылетели из РФПЛ в ФНЛ.
«Когда в апреле приходил в «Динамо», не подозревал, насколько сложная финансовая ситуация в клубе. Да и когда начал работать, особо в эти дела не лез. В финансах я ничего не понимаю. Те заверения, которые давало нам руководство, я принимал, верил им. Моя задача была работать со спортивной частью. Причиной вылета из РФПЛ были не финансы. Зарплаты весной выплачивались в срок, но имелась разобщённость костяка команды. Не все футболисты поняли, в какой ситуации они находятся.
То, что клубу нужны спонсоры, — факт. Но даже их появление ничего не гарантирует. Нужно правильно использовать имеющиеся возможности. Ведь откуда-то взялся долг в 13 млрд рублей?! За это надо спросить: куда подевались деньги?» — приводит слова Силкина «Советский спорт».
На сегодняшний день «Динамо» лидирует в ФНЛ, имея в активе 54 очка после 24 туров.