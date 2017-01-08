Йоветич: в прошлом сезоне я был готов играть, но никогда не получал шанса

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич, который в ближайшее время должен перейти в «Севилью», отметил, что ему не давали шанса проявить себя в прошлом сезоне.
«Я недоволен прошлым сезоном в «Интере». Я хорошо работал и был готов играть, но никогда не получал шанса. Не знаю почему. Мои выступления за сборную Черногории доказывают, что я был в хорошей форме. Я профессионал и вёл себя так, как должен. Я был готов войти в игру в любой момент», — цитирует Йоветича Mondo.
Контракт 27-летнего Йоветича с «Интером» действует до лета 2019 года. В конце декабря сообщалось, что московский «Спартак» готов выложить за Стевана € 15 млн и платить ему € 3,5 млн в год.