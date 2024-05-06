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Антон Шунин ответил на вопрос, закончит ли карьеру, если не останется в «Динамо»

Антон Шунин ответил на вопрос, закончит ли карьеру, если не останется в «Динамо»
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, планирует ли завершать карьеру, если придётся покинуть нынешний клуб по окончании сезона-2023/2024.

— Чувствую силы и мотивацию продолжать играть в футбол. Получаю удовольствие и хочу помогать команде и дальше.

— Допускаете ли, что уйдёте из «Динамо» и продолжите карьеру в другом клубе? Или закончите, если не останетесь?
— Пока я даже не думаю о завершении карьеры. Завершу, когда почувствую, что больше не могу, не получаю удовольствия или не нужен команде. Физически у меня всё отлично. Я хочу играть и делаю всё, что от меня зависит, чтобы мой клуб в каждом матче побеждал, — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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