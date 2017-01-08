Куасси: я очарован шансом поработать с Роджерсом

Полузащитник «Краснодара»Эбуэ Куасси, который близок к переходу в шотландский «Селтик», признался, что хочет поработать с наставником «кельтов» Бренданом Роджерсом.
«Я очень рад перейти в клуб с такой большой историей. Отдам все силы для того, чтобы сделать болельщиков счастливыми и приносить команде пользу.
Я очарован шансом поработать с Бренданом Роджерсом, поскольку он очень классный тренер. Я могу многому научиться у него. Мои амбиции — войти в историю клуба, набраться опыта и порадовать болельщиков», — цитирует Куасси Scottish Sun.