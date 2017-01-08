«Зенит» может приобрести хавбека «Вииторула» Марина за € 3 млн

Полузащитник «Вииторула» Рэзван Марин может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Gazeta Sporturilor.
По информации источника, в приобретении 20-летнего хавбека заинтересован главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Российский клуб готов предложить за переход игрока € 3 млн. Помимо «Зенита» интерес к Марину проявляют сразу несколько клубов, среди которых «Ювентус», «Рома» и «Стяуа».
В декабре Луческу сообщил, что «Зенит» следит за двумя футболистами «Вииторула».
Марин является воспитанником «Вииторула», за который он дебютировал в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Румынии футболист провёл за команду 20 матчей и забил четыре гола.