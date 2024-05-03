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В «Енисее» заявили, что не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова на пять матчей

В «Енисее» заявили, что не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова на пять матчей
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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявил, что красноярский клуб совершенно не согласен с дисквалификацией Андрея Тихонова на пять матчей за критику женщины-арбитра. Напомним, после матча 28-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3) Тихонов заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу».

«Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы её тогда накажите. Даже не знаю, как с этим делом бороться, но будем пытаться. Если есть возможность, будем обжаловать», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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