В «Енисее» заявили, что не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова на пять матчей

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявил, что красноярский клуб совершенно не согласен с дисквалификацией Андрея Тихонова на пять матчей за критику женщины-арбитра. Напомним, после матча 28-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3) Тихонов заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу».

«Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы её тогда накажите. Даже не знаю, как с этим делом бороться, но будем пытаться. Если есть возможность, будем обжаловать», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.