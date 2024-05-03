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Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей Первой лиги за критику женщины-арбитра

Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей Первой лиги за критику женщины-арбитра
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Главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей Мелбет Первой лиги за критику арбитра Веры Опейкиной после матча 28-го тура со «СКА-Хабаровск» (0:3), сообщает «РИА Новости Спорт». По информации источника, два матча дисквалификации из пяти являются условными.

Напомним, после матча со «СКА-Хабаровск» Тихонов заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу».

После 28 сыгранных туров Первой лиги красноярский «Енисей» набрал 39 очков и на текущий момент занимает девятое место. После аналогичного количества матчей этого соревнования «СКА-Хабаровск» заработал 38 очков и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре команда Тихонова встретится с «Нефтехимиком». Игра состоится 4 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

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