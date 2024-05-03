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«Нахожусь на пути в Россию». Саша Илич ответил на вопрос о возможной работе в РПЛ

«Нахожусь на пути в Россию». Саша Илич ответил на вопрос о возможной работе в РПЛ
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Бывший главный тренер «Атромитоса» Саша Илич отреагировал на слухи о возможной работе в чемпионате России. Ранее СМИ сообщали, что Илич должен возглавить «Пари Нижний Новгород» после отставки Сергея Юрана.

— Вы попрощались со своей бывшей командой. Насколько близки, чтобы возглавить «Пари НН»?
— Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы всё узнаете — произойдёт это или нет, — приводит слова Илича Sport24.

Напомним, после шестого поражения подряд в чемпионате России руководством «Пари НН» была принята отставка Сергея Юрана. В СМИ сообщалось, что клуб прорабатывает варианты со Станиславом Черчесовым, Виктором Гончаренко и Робертом Морено, а фаворитом был хорватский специалист Игор Бишчан. Кроме этого, клуб рассматривал Олега Василенко, Вадима Евсеева, Кирилла Новикова, Алексея Стукалова, Антона Хазова, Юрия Сёмина и Валерия Непомнящего.

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