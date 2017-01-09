Криушенко: Слуцкий рассказал мне о своих планах, и они, если честно, поражают

Бывший главный тренер «Сибири» Игорь Криушенко, ныне возглавляющий белорусское «Торпедо-БелАЗ», поделился мнением о Викторе Гончаренко, являющемся главным тренером ЦСКА, и Леониде Слуцком, ранее возглавлявшем «армейцев».
«Я Витю по БАТЭ хорошо помню. Гончаренко – человек, который всегда хотел всё знать. Он всегда задавал вопрос «Почему?». Его любознательность, стремление постоянно учиться, общаться с известными специалистами пошло ему на пользу.
Как он познакомился со Слуцким? В этом помог Жевнов, тогдашний вратарь «Москвы». А уже потом мы с Витей ездили на стажировку на сборы «Москвы» в ОАЭ.
Я тоже иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Всё-таки это личная информация», – цитирует Криушенко Tribuna.
Ранее в СМИ сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Витесс» или войти в структуру «Челси».