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Криушенко: Слуцкий рассказал мне о своих планах, и они, если честно, поражают

9 января 2017, понедельник. 09:23. Футбол
Бывший главный тренер «Сибири» Игорь Криушенко, ныне возглавляющий белорусское «Торпедо-БелАЗ», поделился мнением о Викторе Гончаренко, являющемся главным тренером ЦСКА, и Леониде Слуцком, ранее возглавлявшем «армейцев».

«Я Витю по БАТЭ хорошо помню. Гончаренко – человек, который всегда хотел всё знать. Он всегда задавал вопрос «Почему?». Его любознательность, стремление постоянно учиться, общаться с известными специалистами пошло ему на пользу.

Как он познакомился со Слуцким? В этом помог Жевнов, тогдашний вратарь «Москвы». А уже потом мы с Витей ездили на стажировку на сборы «Москвы» в ОАЭ.

Я тоже иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Всё-таки это личная информация», – цитирует Криушенко Tribuna.

Ранее в СМИ сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Витесс» или войти в структуру «Челси».
Источник: by.tribuna.com Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Игорь Криушенко Леонид Слуцкий
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9 января 2017, понедельник
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