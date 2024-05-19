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Юрген Клопп обратился к болельщикам после последнего матча в качестве тренера «Ливерпуля»

Юрген Клопп обратился к болельщикам после последнего матча в качестве тренера «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам после матча с «Вулверхэмптоном» (2:0). Ранее стало известно, что Клопп покинет «Ливерпуль» после завершения сезона.

«Это не похоже на конец. Это только начало. Сегодня я видел игру футбольной команды, полной таланта, молодости, креативности, желания и жадности. Это одна из составляющих развития, это то, что вам, очевидно, нужно.

За эти несколько недель, когда мне уделяли слишком много внимания, я многое понял. Люди говорят, что я превратил их из сомневающихся в верующих. Это неправда. У вас получилось. Никто не говорит вам перестать верить. Этот клуб переживает лучшие времена, чем когда-либо. У нас есть этот замечательный стадион, тренировочный центр и вы — сверхдержава мирового футбола. Ух ты.

Мы сами решаем, беспокоиться нам или радоваться. Мы сами решаем, верить нам или нет. Мы сами решаем, доверять нам или нет. Сегодня я один из вас, и я продолжаю верить. Я продолжаю верить на 100%. Конечно, я видел, как многие плакали, и я тоже буду плакать сегодня, потому что мне будет не хватать людей, но перемены — это хорошо. Всё будет хорошо, потому что основы заложены на 100%.

Вы приветствуете нового тренера так же, как приветствовали меня. Вы идёте ва-банк с первого дня. Вы продолжаете верить. Вы вдохновляете команду. Теперь я один из вас. Я безумно люблю вас. Спасибо. Вы лучшая команда в мире. Спасибо вам!» — приводит слова Клоппа ВВС.

Отмечается, что после своих слов Клопп начал петь «Арне Слот, на, на, на, на».

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