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Матео Кассьерра прокомментировал свой пента-трик в ворота «Ахмата»

Матео Кассьерра прокомментировал свой пента-трик в ворота «Ахмата»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о результате матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Ахматом» (5:1). Колумбийский форвард забил все пять голов в этой встрече.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

«Очень рад. Безусловно, счастлив. Но для нас было важнее победить. Теперь все мысли о последнем туре. А то, что забил столько голов, здорово.

Мы знали, что нас ждёт сложная игра. Возможно, так как мы забили быстрые голы, хозяева начали раскрываться. Самое важное – отпраздновать титул на финише. У нас есть шансы защитить чемпионское звание. Надеюсь, мы это сделаем. Все эмоции сохраним на матч с «Ростовом», — сказал Кассьерра в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, на счету 27-летнего Кассьерры в этом сезоне Российской Премьер-Лиги стало 21 забитый мяч в 27 матчах. С этим результатом колумбиец по состоянию на сегодняшний день с отрывом в шесть мячей возглавляет бомбардирскую гонку в лиге. Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.

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