«Ман Сити» стал чемпионом Англии, ЦСКА вышел в финал Единой лиги. Главное к вечеру

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Спартак» обыграл «Рубин» в РПЛ, прошли очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, ЦСКА вышел в финал Единой лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 19 мая.
Футбол
«Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче Джикии за красно-белых
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обыграв дома «Вест Хэм»
Завершился чемпионат Англии по футболу сезона-2023/2024
Хоккей
Источник: СКА подпишет долгосрочный контракт с защитником «Чикаго»
Сборная США с двузначным счётом разгромила Казахстан и вернулась на второе место в группе ЧМ
Теннис
Александр Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв чилийца Харри
Шнайдер выиграла челленджер в Париже, обыграв американку Наварро
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги
«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги
Авто
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Норрис уступил голландцу меньше секунды
Другие
ЦСКА стал победителем мужской Суперлиги по гандболу