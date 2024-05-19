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«Ман Сити» стал чемпионом Англии, ЦСКА вышел в финал Единой лиги. Главное к вечеру

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Спартак» обыграл «Рубин» в РПЛ, прошли очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, ЦСКА вышел в финал Единой лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 19 мая.

Футбол

«Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче Джикии за красно-белых

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, обыграв дома «Вест Хэм»

Завершился чемпионат Англии по футболу сезона-2023/2024

Хоккей

Источник: СКА подпишет долгосрочный контракт с защитником «Чикаго»

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Шнайдер выиграла челленджер в Париже, обыграв американку Наварро

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ЦСКА обыграл «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги

«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги

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Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Норрис уступил голландцу меньше секунды

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ЦСКА стал победителем мужской Суперлиги по гандболу