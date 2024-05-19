«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в чемпионатах Англии за 34 года

«Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги оказался на восьмой строчке турнирной таблицы. Так далеко манкунианцы в чемпионатах страны не падали с сезона-1989/1990, когда заняли 13-е место.

В последнем матче сезона «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон» (2:0), но и этот результат не позволил команде исправить ситуацию. За эти 34 года «красные дьяволы» максимально опускались лишь на шестое место, при этом 13 раз выиграв чемпионат страны. Отметим, что в последний раз это случилось в сезоне-2012/2013, когда командой ещё руководил Алекс Фергюсон. Тот сезон стал последним для шотландца, который после этого завершил карьеру. После Фергюсона «Манчестер Юнайтед» лишь дважды поднимался на вторую строчку.

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