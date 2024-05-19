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«Манчестер Сити» получил чемпионский трофей после четвёртой победы в АПЛ подряд

«Манчестер Сити» получил чемпионский трофей после четвёртой победы в АПЛ подряд
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Прошла церемония награждения, на которой футболисты «Манчестер Сити» получили чемпионский трофей.

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1 и стал чемпионом страны.

В составе хозяев дубль оформил полузащитник Фил Фоден, ещё один мяч на счету полузащитника Родриго Эрнандеса. За «Вест Хэм Юнайтед» забил нападающий Мохаммед Кудус.

«Манчестер Сити» набрал 91 очко за 38 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы завоевала титул английской Премьер-лиги в четвёртый раз подряд, установив рекорд в истории страны.

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