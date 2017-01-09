Тарханов опроверг информацию болгарских СМИ об интересе «Урала» к Кики

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов опроверг информацию болгарских СМИ, которые сообщили об интересе екатеринбургской команды к форварду пловдивского «Локомотива» Дани Кики. Издание «Топ спорт» отмечает, что «Урал» является серьёзным претендентом на 29-летнего игрока.
«Дани Кики из пловдивского „Локомотива“? Никаких разговоров по нему не было. Ничего не обсуждали по этому игроку», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В текущем сезоне чемпионата Болгарии Кики провёл 19 матчей и забил пять мячей.