Озил: Уилшир ушёл ещё летом, но я так и не получил в «Арсенале» 10-й номер

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сказал, что по-прежнему надеется получить 10-й номер, под которым до последнего времени за «канониров» играл Джек Уилшир, летом прошлого года ушедший на правах аренды в «Борнмут». Озил после перехода в «Арсенал» выступает под 11-м номером.
«Я всегда хотел носить 10-й номер. В „Арсенале“ об этом знали с самого начала. Но футболка с этим номером была занята Уилширом, когда я перешёл сюда в 2013 году. Тогда мне сказали, что я получу номер, как только он станет свободным. Джек ещё летом ушёл, и я до сих пор ничего не получил», — цитирует Озила ESPN FC.