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Батыршина и Карадениз стали послами Игр БРИКС в Казани

Батыршина и Карадениз стали послами Игр БРИКС в Казани
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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина и известный турецкий футболист, двукратный чемпион России Гёкдениз Карадениз стали послами Игр БРИКС, которые пройдут в столице республики Татарстан, Казани, этим летом — с 11 по 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Фото: Соцсети «Рубина»

Напомним, всего в программу Игр БРИКС войдёт более 20 видов спорта. Там будут принимать участие спортсмены из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. В прошлых играх первое место в общем командном зачёте заняла Россия, завоевав в сумме 59 медалей. Талисманом Игр является Леопард Бриксик.

Батыршина является серебряным призёром Олимпиады 1996 года в Аталанте, пятикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Карадениз в составе казанского «Рубина» дважды становился чемпионом России. Сейчас он возглавляет команду «Рубин‑2».

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