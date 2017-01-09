Чорлука на первом сборе «Локомотива» будет тренироваться индивидуально

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии здоровья защитников команды Ведрана Чорлуки и Неманьи Пейчиновича. Сегодня футболисты московской команды прошли медицинское обследование.
«Ведран Чорлука на первом сборе будет заниматься индивидуально, так как возникла необходимость небольшого вмешательства врачей. Неманья Пейчинович также начнёт заниматься по индивидуальной программе, но уже на первом сборе присоединится к общей группе», — цитирует Карлицкого официальный сайт «железнодорожников».