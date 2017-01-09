Комитет по строительству: смета стадиона «Крестовский» не увеличилась

Средства на новый контракт с «Метростроем» стоимостью 2 млрд рублей были учтены в бюджете весной 2016 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по строительству. Тогда стоимость строительства стадиона «Крестовский» выросла на 4,3 млрд рублей.
Смольному даже удалось сэкономить при заключении договора. По заключению госэкспертизы, цена контракта должна была составить 2,4 млрд рублей, заявили в комитете. Контракт с «Метростроем» на создание зоны контроля доступа на арену был заключён 29 декабря без конкурса. Работы не входили в предыдущий контракт и связаны с новыми требованиями ФСО, МВД и ФСБ.
Работы должны быть завершены до 31 марта 2017 года. Также к этому времени «Метрострой» должен исправить недоделки и провести пусконаладку всех инженерных систем. Общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей.