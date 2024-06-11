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Юрий Сёмин: цена Хвичи Кварацхелии будет расти

Юрий Сёмин: цена Хвичи Кварацхелии будет расти
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий по поводу грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что цена Хвичи Кварацхелии будет ещё расти, потому что у него огромный потенциал, он молод и уже на самом высочайшем уровне проявил себя и в известном европейском чемпионате, и в национальной команде. Наверное, ещё и поэтому «Наполи» не хочет продавать его в «ПСЖ», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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