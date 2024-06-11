Юрий Сёмин: цена Хвичи Кварацхелии будет расти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий по поводу грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что цена Хвичи Кварацхелии будет ещё расти, потому что у него огромный потенциал, он молод и уже на самом высочайшем уровне проявил себя и в известном европейском чемпионате, и в национальной команде. Наверное, ещё и поэтому «Наполи» не хочет продавать его в «ПСЖ», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.