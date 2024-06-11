Вратарь «Ювентуса» Щенсны согласился перейти в «Аль-Наср» — The Athletic

«Аль-Наср» достиг принципиального соглашения с вратарём «Ювентуса» Войцехом Щенсным о его переходе в саудовский клуб. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, польский голкипер принял предложение «Аль-Насра», которое предусматривает зарплату Щенсному в размере € 19 млн. Саудовскому клубу теперь осталось договориться с «Ювентусом», в случае чего переход футболиста будет полностью завершён на этой неделе до начала чемпионата Европы – 2024 в Германии.

34-летний Щенсны выступает за «Ювентус» на протяжении шести лет (с 2017 года). Поляк выиграл с туринцами три скудетто, а также по два раза – Кубок и Суперкубок Италии. В прошедшем сезоне на счету Щенсного 35 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии, в 15 из которых он сохранил ворота туринцев в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.