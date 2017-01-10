«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Роме» £ 47,6 млн за Маноласа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен усилить линию обороны своей команды, купив у «Ромы» греческого защитника Костаса Маноласа. За 25-летнего футболиста «МЮ» готов заплатить £ 47,6 млн, сообщает The Sun. Ранее сообщалось, что трансфер Маноласа обойдётся «МЮ» дешевле — в £ 32,5 млн.
Манолас перешёл в «Рому» из «Олимпиакоса» в 2014 году. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он провёл 16 матчей, забил один гол и отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Манолас может продолжить карьеру в «Эвертоне».