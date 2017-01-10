Нойер: многое, что необходимо теннисисту, нужно и мне как вратарю

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отметил, что на поле ему очень помогает опыт, приобретённый благодаря игре в большой теннис. Страж ворот сборной Германии до 14 лет осваивал и этот вид спорта.
«Многое, что необходимо теннисисту, нужно и мне как вратарю. Например, быстрота работы ног, чувство пространства, способность читать игру, планировать свои действия и делать паузу в надлежащий момент. Всё это мне часто помогало», — приводит слова Нойера Fit for Fun.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Нойер принял участие во всех матчах, пропустив 9 голов.