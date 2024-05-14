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Шамкин: в чемпионской гонке мои симпатии на стороне «Зенита»

Шамкин: в чемпионской гонке мои симпатии на стороне «Зенита»
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Атакующий полузащитник московского «Торпедо» Даниил Шамкин, который является воспитанником петербургского «Зенита», высказался о чемпионской гонке.

«В чемпионской гонке за «Зенит» болею? Я болею за «Торпедо», так как хочу по максимуму помочь нашей команде вернуться в Премьер-Лигу. В чемпионской гонке на чьей стороне симпатии? Симпатия, у меня, конечно, к клубу, который меня вырастил — «Зениту», — приводит слова Шамкина «РБ Спорт».

Отметим, что за первую команду «Зенита» Шамкин провел девять матчей, на его счету две голевые передачи. В «Торпедо» 21-летний футболист перешел в июле 2023 года. Московский клуб играет в Первой лиге.

За два тура до конца РПЛ единоличным лидером чемпионата является «Динамо», бело-голубые набрали в 28 матчах 53 очка. На два очка от динамовцев отстает действующий чемпион страны «Зенит» (51 очко). Тройку замыкает «Краснодар» (50).

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