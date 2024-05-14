Тренером из клуба Кузяева интересуется «Реймс» — источник

Главным тренером «Гавра», в котором играет футболист сборной России Далер Кузяев, Лукой Элснером интересуется другой клуб из Лиги 1 — «Реймс», сообщает бельгийский инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, с 41-летним словенским специалистом уже контактировали, чтобы обсудить возможности его ухода.

Элснер возглавляет «Гавр» с лета 2022 года. В текущем сезоне команда после 33 туров в чемпионате Франции с 32 очками идет на 15-м месте. «Гавр» идет в трех очках от зоны вылета. «Реймс» занимает 11-ю позицию и набрал 41 очко.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 32 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.