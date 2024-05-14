Эдерсон разозлился на Гвардиолу из-за замены в матче АПЛ с «Тоттенхэмом»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес остался недоволен заменой, которую главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола совершил на 69-й минуте матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». На текущий момент счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

Эдерсон был заменён после того, как защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро влетел в него во вратарской. Бразильский вратарь некоторое время лежал на газоне, затем предпринял попытку продолжить игру, однако Гвардиола принял решение произвести замену. После этого Эдерсон эмоционально поговорил с главным тренером «Манчестер Сити».

Фото: Кадр из трансляции ESPN

Фото: Кадр из трансляции ESPN

Фото: Кадр из трансляции ESPN

Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана.

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