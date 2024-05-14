Защитник «Балтики» Жиров прокомментировал победу над «Спартаком»

Защитник «Балтики» Александр Жиров высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

— Конечно, у нас положительные эмоции, мы вышли в финал. Сегодня можем порадоваться, но не забываем, что впереди у нас две важные игры в чемпионате. Поэтому сейчас весь акцент на чемпионат.

— Хватит ли эмоций?

— Да, конечно. Успеем восстановиться, тем более сейчас был короткий перерыв. Мы перетерпели, поэтому в этом плане всё нормально

— За счёт чего изменилась «Балтика»?

— Мы работаем над собой ментально и на тренировках, чтобы добиться результата, оставшись в РПЛ. Сегодняшняя победа и выход в финал Кубка – это придаст положительных эмоций команде, чтобы вышли на победный путь, – сказал Жиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.