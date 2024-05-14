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Защитник «Балтики» Жиров прокомментировал победу над «Спартаком»

Защитник «Балтики» Жиров прокомментировал победу над «Спартаком»
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Защитник «Балтики» Александр Жиров высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

— Конечно, у нас положительные эмоции, мы вышли в финал. Сегодня можем порадоваться, но не забываем, что впереди у нас две важные игры в чемпионате. Поэтому сейчас весь акцент на чемпионат.

— Хватит ли эмоций?
— Да, конечно. Успеем восстановиться, тем более сейчас был короткий перерыв. Мы перетерпели, поэтому в этом плане всё нормально

— За счёт чего изменилась «Балтика»?
— Мы работаем над собой ментально и на тренировках, чтобы добиться результата, оставшись в РПЛ. Сегодняшняя победа и выход в финал Кубка – это придаст положительных эмоций команде, чтобы вышли на победный путь, – сказал Жиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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