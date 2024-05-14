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Зобнин не стал называть позором поражение «Спартака» от «Балтики»

Зобнин не стал называть позором поражение «Спартака» от «Балтики»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Мы не забили моменты, поэтому проиграли. Нельзя назвать это позором. «Балтика» — серьёзный соперник. Они играли основным составом с хорошей поддержкой. Мы сами виноваты полностью, потому что пропустили быстрый гол.

Было достаточно времени, чтобы вернуться в игру — к сожалению, свои моменты не забили. Мы действительно могли бороться за кубок. Но нужно закончить сезон на хорошей ноте. Сегодня мы не забили много моментов — такое бывает в футболе. У меня лично было столько игр, где мы доминировали и создавали моменты, но мяч не шёл. Все хотели победить и тренер в том числе. Все расстроены», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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