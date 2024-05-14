Зобнин не стал называть позором поражение «Спартака» от «Балтики»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Мы не забили моменты, поэтому проиграли. Нельзя назвать это позором. «Балтика» — серьёзный соперник. Они играли основным составом с хорошей поддержкой. Мы сами виноваты полностью, потому что пропустили быстрый гол.

Было достаточно времени, чтобы вернуться в игру — к сожалению, свои моменты не забили. Мы действительно могли бороться за кубок. Но нужно закончить сезон на хорошей ноте. Сегодня мы не забили много моментов — такое бывает в футболе. У меня лично было столько игр, где мы доминировали и создавали моменты, но мяч не шёл. Все хотели победить и тренер в том числе. Все расстроены», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.