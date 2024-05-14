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Даниил Денисов прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики»

Даниил Денисов прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики»
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Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о поражении от «Балтики» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча прошла 14 мая и закончилась со счётом 1:0 в пользу калининградцев.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«У нас только отрицательные эмоции. Всегда, когда не забиваешь несколько моментов подряд, ты начинаешь меньше верить. А защита и вратарь соперника чувствовали себя увереннее.

Мы всё равно думали о том, чтобы забить гол, и старались не обращать внимание на задержку времени со стороны игроков «Балтики».

Если брать большой путь, то этот матч идёт, как полуфинал. Мы играли в гостях и, конечно, все задержки – это нормальная практика в футболе. Уповать на них не хочется, — передает слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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