Даниил Денисов прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики»

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о поражении от «Балтики» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча прошла 14 мая и закончилась со счётом 1:0 в пользу калининградцев.

«У нас только отрицательные эмоции. Всегда, когда не забиваешь несколько моментов подряд, ты начинаешь меньше верить. А защита и вратарь соперника чувствовали себя увереннее.

Мы всё равно думали о том, чтобы забить гол, и старались не обращать внимание на задержку времени со стороны игроков «Балтики».

Если брать большой путь, то этот матч идёт, как полуфинал. Мы играли в гостях и, конечно, все задержки – это нормальная практика в футболе. Уповать на них не хочется, — передает слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.