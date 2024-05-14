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Константин Генич: если «Краснодар» не вернёт Латышонка — будет ошибка

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич поделился эмоциями от игры вратаря калининградской «Балтики» Евгения Латышонка в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

«Латышонок — герой не матча. Открытие сезона 100%. Если «Краснодар» его не вернёт — будет ошибка», — написал Генич в своём телегам-канале.

Напомним, Латышонок является воспитанником «Краснодара», который покинул систему «быков» летом 2019 года, когда перешёл в «Балтику».

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 31 матче во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 650 тыс.

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