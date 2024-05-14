Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич: если «Краснодар» не вернёт Латышонка — будет ошибка

Константин Генич: если «Краснодар» не вернёт Латышонка — будет ошибка
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич поделился эмоциями от игры вратаря калининградской «Балтики» Евгения Латышонка в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Латышонок — герой не матча. Открытие сезона 100%. Если «Краснодар» его не вернёт — будет ошибка», — написал Генич в своём телегам-канале.

Напомним, Латышонок является воспитанником «Краснодара», который покинул систему «быков» летом 2019 года, когда перешёл в «Балтику».

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 31 матче во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 650 тыс.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«При всём уважении, но будет тоска». Генич – об участии «Балтики» в финале Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android