Тренер «Балтики» Игнашевич: у нас стена на воротах, сегодня Евгений Яшин стоял за нас

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над московским «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Отдельное внимание специалист уделил вратарю команды Евгению Латышонку.

«Поздравляю всех болельщиков с этой победой. Ребята очень хотели подарить праздник нашим болельщикам, потому что они этого заслуживают. Да, у нас не очень простая, но поправимая, безусловно, ситуация в чемпионате. Кубок — это особенный момент, это праздник. У «Спартака» были хорошие моменты? Было много моментов, но вы видите, у нас стена на воротах. Сегодня Евгений Яшин стоял за нас, поэтому мы его поздравляем с победой, спасибо ему от команды и болельщиков», – сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Благодаря этому «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

