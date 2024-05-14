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Роман Зобнин извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Балтики»

Роман Зобнин извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Балтики»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России извинился перед болельщиками московской команды.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Хочется извиниться перед болельщиками. Должны были проходить «Балтику». Мы были фаворитами и имели большие надежды вновь сыграть на «Лужниках», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Благодаря этому «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

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