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Дубль Холанда позволил «Манчестер Сити» обыграть «Тоттенхэм» и выйти на первое место в АПЛ

Завершился перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 52-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Эрлинг Холанд. На 90+1-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти.

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

В нынешнем сезоне АПЛ команды встречались в матче 14-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 3:3.

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