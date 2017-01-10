Экс-нападающий «Томи» Самодин перешёл в «Енисей»

Бывший форвард «Томи» Сергей Самодин определился с новой командой. Сезон-2016/17 футболист продолжит в ФНЛ, где будет защищать цвета «Енисея». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
Контракт с 31-летним футболистом, который перешёл в «Енисей» на правах свободного агента, рассчитан до мая 2018 года. Сергей Самодин – воспитанник ставропольского футбола. Долгое время играл за московский ЦСКА, «Днепр», «Кривбасс», «Черноморец» и саранскую «Мордовию».
В нынешнем сезоне Сергей Самодин принял участие в 12 матчах РФПЛ (9 в основном составе) за «Томь», забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.