Ромуло вернётся в Москву для переговоров о расторжении контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Ромуло завтра, 11 января, прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта с красно-белыми. После окончания осенней части сезона бразилец находится на отдыхе в Рио-де-Жанейро и параллельно ведёт переговоры с «Фламенго».
Как сообщает GloboEsporte, «Спартак» всё ещё требует от бразильского клуба компенсации за расторжения контракта с Ромуло, но по итогам переговоров с игроком может отпустить его в Бразилию бесплатно. Контракт москвичей с 26-летним хавбеком истекает летом этого года.
В нынешнем сезоне Ромуло провёл за «Спартак» восемь матчей (три в стартовом составе) в российской Премьер-Лиге.