В центре Екатеринбурга установят часы обратного отсчёта до старта ЧМ-2018

В Историческом сквере Екатеринбурга к концу января 2017 года появятся часы отсчёта до старта чемпионата мира, который пройдёт в России в 2018 году, сообщает «Наша газета в Екатеринбурге».
Полгода назад власти Екатеринбурга выбрали сквер в качестве места для установки часов отсчёта. Расположение объекта должно было соответствовать нескольким требованиям, например пешая доступность, пешеходный трафик, попадание под камеры видеонаблюдения или в регулярно охраняемую зону, а также возможность подключения к электрокоммуникациям. Часы обратного отсчёта будут установлены ровно за 500 дней до начала чемпионата.
Часы обратного отсчёта до ЧМ-2018 будут установлены во всех городах, которые примут матчи мундиаля. Ранее они уже появились в Казани, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.