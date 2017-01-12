«Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

«Барселона» принимала на своём поле «Атлетик» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Луис Суарес, Лионель Месси и Неймар, который реализовал пенальти. За команду из Бильбао отличился Энрик Саборит.
В первом матче «Барселона» уступила со счётом 1:2. Таким образом, по сумме двух встреч каталонцы вышли в четвертьфинал турнира.
Ранее путёвки в 1/4 финала Кубка Испании получили мадридский «Атлетико», «Алавес», «Алькоркон» и «Реал Сосьедад».