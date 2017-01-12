Наставник «Атлетика»: было заметно, что на поле доминирует «Барселона»

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде признал закономерность поражения своей команды в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Барселоной». Баскская команда проиграла со счётом 1:3 и по итогам двух встреч распрощалась с турниром.
«Наша команда боролась до конца, и до последней минуты было неясно, кто выйдет в четвертьфинал. Нам пришлось достаточно трудно, несмотря на то что игру мы начали неплохо. Однако нам никак не удавалось лишать соперников мяча вблизи их штрафной площадки и создавать опасные моменты. Было заметно, что на поле доминирует «Барселона». Соперник был сильнее», — приводит слова Вальверде Marca.