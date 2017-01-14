«Спартак» и «Атлетико Минейро» не договорились о трансфере Кариоки в Китай

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», сообщил, что мог продолжить карьеру в Китае.
«Я мог перейти в Китай: получил оттуда предложение, но „Атлетико“ владеет только половиной прав на мой трансфер, ещё 50 % принадлежат „Спартаку“. Клубы не договорились. Не могу раскрыть подробности, просто они не договорились. Что ж, нужно пройти и через это.
Я очень спокойно отношусь к этой ситуации. Я хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне не нужно срочно переезжать в Китай. Я всем доволен в нынешней команде», — цитирует Кариоку UOL.