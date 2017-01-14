Милевский должен банку автомобиль «Феррари» за невыплаченный кредит

Нападающий «Тосно» Артём Милевский несколько лет назад брал кредит в одном из крупнейших банков Украины и до сих пор не выплатил его, сообщает Sportarena.com.
По информации источника, в качестве залога 32-летний украинский футболист указал автомобиль «Феррари». Элитный автомобиль Артём разбил, а кредит банку так и не выплатил. В Голосеевском суде Киева вчера должно было пройти четвёртое заседание по иску банка к Милевскому, однако футболист на него, как и на предыдущие три, не явился.
Не исключается, что Артёму удастся избежать наказания от судебной системы Украины. Кроме неявки Милевского, сегодня представители банка попросили перенести заседание, поскольку футболист начал выплачивать кредит.