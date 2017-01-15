Моуринью попробует переманить Матича из «Челси» в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью попытается в январе переманить из «Челси» полузащитника Неманью Матича, сообщает Mirror. Именно Моуринью в 2014 году, возглавляя лондонский клуб, настоял на приобретении сербского хавбека у «Бенфики».
Напомним, недавно «МЮ» продал в «Эвертон» полузащитника Моргана Шнейдерлена. Сумма трансфера составила £ 20 млн. Эти средства Моуринью готов потратить на покупку полузащитника «Челси».
В нынешнем сезоне 28-летний Матич провёл в АПЛ 20 матчей и отдал 6 голевых пасов.