Гвардиола: разгромное поражения от «Эвертона» ужасно подействовало на игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от гостевого поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Мы создали много голевых моментов в первом тайме. Но реализовать их не смогли, а соперник своими шансами воспользовался. Пропущенный гол в начале второго тайма стал психологически тяжёлым для команды. Эта игра не выбилась из целого ряда неудачных матчей в этом сезоне. В футболе не всегда нужно делать многое, чтобы забить гол. Сопернику было достаточно раз проникнуть в штрафную, чтобы отличиться.
Конечно, мы можем играть лучше. Это поражение ужасно подействовало на игроков, но такие ситуации иногда случаются. После игры сказал футболистам, чтобы они оставались позитивными, потому что в нынешнем сезоне они провели несколько фантастических матчей, но не всегда получали того, чего заслуживали», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.