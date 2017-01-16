Только один клуб из топ-5 лиг ещё не проигрывал в своём чемпионате в этом сезоне

«Севилья» выиграла у «Реала» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1. «Реал» прервал серию из 40 встреч без поражений.
Единственным клубом из топ-5 европейских лиг, не проигравшим ни одного матча в национальном чемпионате в сезоне-2016/17, остаётся немецкий «Хоффенхайм».
«Хоффенхайм» одержал 6 побед и 10 раз сыграл вничью в 16 матчах Бундеслиги и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 11 очков.