Каррера: промежуточное первое место «Спартака» ничего не значит

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лидерстве красно-белых в РФПЛ. После 17 туров подопечные Карреры занимают первое место, опережая идущий следом «Зенит» на пять очков.
«Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьёз порадоваться. Но для этого нужно ещё несколько месяцев грызть землю. По-прежнему считаю „Зенит“ очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу — очень опытный и грамотный тренер. Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушёл Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его. „Краснодар“ – очень амбициозный и серьёзный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь „Зенит“ и ЦСКА тогда же сыграют между собой. В общем, впереди нас ждёт много интересного
Чья главная заслуга в лидерстве „Спартака“ — моя или Дмитрия Аленичева? Всего „Спартака“. И тренеров, и игроков, и руководящего состава, и персонала клуба. И болельщиков тоже – они у команды уникальные! Что касается тренеров, то не нужно сталкивать нас лбами. В штаб я попал именно при Аленичеве в роли его ассистента и искренне желаю Дмитрию удачи в дальнейшем! Отставки – неотъемлемая часть нашей профессии, через них проходят, наверное, все. И это не повод для уныния, а возможность перезарядить батарейки.
В одиночку ничего не выиграешь! Мы все работаем на „Спартак“ и отдаём ему частичку себя. И это не пустые слова, потому что иначе команда не оказалась бы сейчас на первом месте. Мой предыдущий опыт научил тому, что для достижения результата необходимо полностью отдаваться делу и иметь рядом столь же преданных ему единомышленников. Вот почему считаю очень важным то, что у нас в коллективе сложилась здоровая рабочая атмосфера. Сегодняшний „Спартак“ – единый коллектив, который ставит перед собой максимальную задачу в чемпионате России и обязан работать после зимнего перерыва ещё больше, чем до паузы. Пять очков отрыва от преследователей – не гарантия золота. Это должен понимать каждый из нас. К матчу против „Краснодара“ мы должны подойти максимально мотивированными и готовыми со всех точек зрения. Так что нам есть чем заняться на зимних сборах», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».