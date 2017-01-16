Данни вышел на поле спустя 8 месяцев и через минуту сделал голевую передачу

Полузащитник «Зенита» Данни вышел на поле спустя восемь месяцев после травмы. Португалец заменил Сергея Зуйкова в контрольном матче с китайским «Чанчунь Ятай» на 69-й минуте и уже спустя минуту сделал голевую передачу.
Данни выполнил пас на Юрия Жиркова, который вошёл в штрафную и с близкого расстояния поразил девятку ворот соперника.
Сначала Данни вышел без капитанской повязки, а потом, когда игроки «Зенита» забили гол, защитник Доменико Кришито передал ему повязку. 33-летний португалец восстановился после разрыва крестообразных связок колена, полученного в апреле 2016 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Чанчунь Ятай».