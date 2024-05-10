«Ахмат» обыграл на выезде «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Встречу принимал стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступал Кирилл Левников. Стартовый свисток раздался в 16:00 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу грозненцев.

Под занавес первой половины встречи счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 62-й минуте игры другой форвард грозненцев Бернард Бериша забил второй мяч гостей в игре, удвоив их преимущество и установив окончательный счёт матча.

После этого матча самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 28 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев сейчас 35 очков.