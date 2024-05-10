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Тен Хаг: Будет ли кто-то из «МЮ» готов к матчу с «Арсеналом»? Надеюсь, что кто-то будет

Тен Хаг: Будет ли кто-то из «МЮ» готов к матчу с «Арсеналом»? Надеюсь, что кто-то будет
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о готовности игроков манкунианцев к матчу 37-го тура английской Премьер-Лиги с лондонским «Арсеналом». Встреча команд на «Олд Траффорд» пройдёт 12 мая, начало матча в 18:30 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы понимаем, что причина нашего спада в травмах. Никакая команда не сможет быть на плаву, имея такое количество травмированных. Будет ли кто-то из наших игроков готов к матчу? Надеюсь, что кто-то будет. У нас тренировались Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей. Так что, несколько игроков уже вернулось», — приводит слова Тен Хага United & Everything Football в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 54 очка в 35 матчах. В семи последних матчах чемпионата Англии манкунианцы одержали одну победу, набрав на этом отрезке семь очков. Лондонский «Арсенал» лидирует в чемпионате, имея в своём активе 83 очка после 36 матчей.

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