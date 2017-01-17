«Как связана модель Victoria's secret, супермодель с мировым именем Ксения Дели и наш дядя Миша? Сможете угадать? Сегодня в «Коралловых бусах» Ксения вручила дяде Мише конверт, а в нем — 1 млн рублей. Это дает мне право сказать, что сбор проекта «Дом для дяди Миши» закрыт. У меня не хватит слов, чтобы описать свою благодарность Ксении и всем причастным. И всем нашим болельщикам. Это выглядит как абсурд, как сон и чудо. А мы, смею напомнить, создаем чудеса своими руками. Главное — верить. Переживу шок и расскажу немного подробностей. Спасибо вам за поддержку», — написала Светлана.
Всего организаторы акции собрали почти 2 млн рублей, что позволит им приступить непосредственно к покупке дома для Михаила.
«1.765.193 рубля — на этой цифре мы объявляем о закрытии сбора! Многие краснодарские СМИ уже написали, что проект закрыт, но это далеко не так. Впереди у нас получение паспорта, выбор и юридическая проверка жилья, а после — покупка. В общем, дел ещё вагон и маленькая тележка», — говорится на странице акции в «Фейсбуке».
68-летний Михаил Гариян прибыл на Кубань в 1989 году из Баку из-за конфликта в Нагорном Карабахе, где он потерял своих родных. В городе знают его как «дядя Миша». Он постоянно посещает баскетбольные, футбольные и волейбольные матчи всех кубанских команд.
Фото: instagram.com/armenio1
Супермодель подарила болельщику «Краснодара» 1 млн рублей на покупку дома
Фото: instagram.com/xeniadeli
Супермодель Ксения Дели